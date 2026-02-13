На сортировочной линии комплекса по переработке отходов в Коломне нашли баян
Баян в рабочем состоянии обнаружили сотрудники комплекса по переработке отходов (КПО) в Коломне на одной из линий сортировки мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Музыкальный инструмент выбросили прямо в футляре, так что при транспортировке он не пострадал.
«Теперь баян займёт место в музее интересных находок КПО», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что выбрасывать вещи, которые могут ещё послужить, не нужно. Их можно продать или отдать бесплатно через городские чаты, доски объявлений или сервисы обмена, передать в социальные учреждения или секонд-хенды, а если использовать вещь больше нельзя, её примут на переработку на любой площадке «Мегабак».