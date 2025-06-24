На совещании с губернатором обсудили готовность Серпухова к летнему сезону

24 июня 2025, 21:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Глава Серпухова Алексей Шимко принял участие в совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами округов. Обсуждали благоустройство территорий отдыха у воды, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В Серпухове четыре пляжа оборудованы спасательными постами, там проведено сезонное благоустройство. Это карьер Протвинский; пруд посёлка Пограничный в парке «Жемчужина»; пруд на ул. Весенней и береговая зона Оки на городском пляже города Пущино.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

На территории округа есть точки массового отдыха у воды. Несмотря на оборудованные территории, жители часто рискуют жизнью и выбирают места, не предназначенные для подобного отдыха. Всего в муниципалитете – более ста естественных и искусственных водоёмов.

«Стараемся охватить каждый. Это патрулирование, информационные щиты, запрещающие знаки», – отметил Шимко.