После газификации деревни Большая Городня к сети смогут подключиться 183 дома
В городском округе Серпухов проводят газификацию деревни Большая Городня. Протяжённость газопровода составит 4064,5 м, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«153 м проложено методом горизонтально направленного бурения. Это позволило не разрушать асфальт на дороге, сохранить окружающий ландшафт и деревья. Срок эксплуатации труб составит не менее 50 лет. К газораспределительной сети могут подключить 183 домовладения. После ввода в эксплуатацию газопровода-источника жители смогут подавать заявки на бесплатное подведение газа до границ земельного участка», – говорится в сообщении.Строительно-монтажные работы газопровода-источника рассчитывают завершить в будущем году. Помимо этого, для регулирования давления поступающего из газопровода в дома газа смонтируют модульный регуляторный пункт.
В этом году работы по строительству газопровода прошли также в деревнях Волохово и Еськино. Сейчас они проводятся в деревне Калугино. Планируется начало строительно-монтажных работ в деревне Шепилово.
Как отметили в администрации, работы проходят в рамках Губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» Мособлгаз совместно с АО «Газстрой».