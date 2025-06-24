Глава Серпухова Шимко поздравил бойца с рождением четвёртого ребёнка

24 июня 2025, 20:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Глава Серпухова Алексей Шимко поздравил военнослужащего Александра с рождением сына. Алексей стал уже четвёртым ребёнком в семье, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Александр в 2022 году отправился в зону спецоперации. Был ранен, за боевые заслуги награждён Орденом Мужества. Дома военнослужащего ждали жена Юлия, дети Арсений, Илья и Алина.

«С семьёй Единый центр поддержки участников СВО на связи по всем вопросам и мерам поддержки. Понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Центр поддержки выполняет все их просьбы. Поздравляю нашего героя и его семью с рождением сына. Пусть маленький Леша растёт здоровым, счастливым и окружённым заботой, а самое главное – под мирным небом», – сказал Шимко.