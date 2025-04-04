На создание доступной среды в Подмосковье из бюджета выделили 12 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области работают более 40 комплексных и семейных центров социального обслуживания и реабилитации. На формирование доступной среды в них в этом году из бюджета направили свыше 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Мы предусмотрели в бюджете более 12 млн рублей на реализацию доступной среды в наших учреждениях. Эти средства направим на модернизацию инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортные условия для инвалидов и других маломобильных жителей. Цель – создать инклюзивную среду, где каждый сможет получить услуги без препятствий», – пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.В этом году оснащение проведут в 15 социальных и семейных центрах. Учреждения оснастят вспомогательными средствами для жителей с проблемами опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Там установят поручни, таблички Брайля, лестничные подъёмники и другое оборудование.
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Лора Луганская