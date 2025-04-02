Реабилитацию в Московской области ежегодно проходят 4 тыс. детей с аутизмом

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Реабилитацию в подмосковных социальных центрах каждый год проходят порядка 4 тыс. детей с аутизмом. Такой статистикой поделился министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
«Ежегодно около 20 тыс. детей проходят реабилитацию в наших социальных центрах, в том числе около 4 тыс. детей с аутизмом. Каждый ребёнок уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей, наши специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями», – пояснил министр.Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в центрах работают специалисты, которые помогают детям с различными особенностями здоровья и развития. Для каждого подбирают индивидуальный план реабилитации, который включает множество занятий.
Это могут быть терапия, направленная на развитие коммуникативных навыков, занятия по социальной адаптации. Используются различные методики, включая арт-терапию, логопедические занятия и сенсомоторную коррекцию.
Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По данным министерства, с каждым годом число детей с расстройством аутистического спектра становится всё больше.
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Лора Луганская