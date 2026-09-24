На создание и развитие промышленных парков направят порядка 13 миллиардов рублей
Из федерального бюджета на создание и развитие промышленных, бизнес- и технопарков в ближайшие два года направят 12,7 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.
Отобранные в этом году 32 новых проекта появятся в 18 регионах. Средства субъекты Федерации начнут получать после выполнения обязательных условий. Это прохождение госэкспертизы, заключение соглашений с резидентами и управляющими компаниями.
«Такие парки становятся драйвером роста малого предпринимательства, и цифры это подтверждают. За пять лет реальная выручка в расчёте на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора малого и среднего бизнеса: 39% – у резидентов, 2% – у сектора МСП», – подчеркнул Решетников.К 2030 году в рамках поручения президента в стране должно появиться не менее 100 промышленных парков, технопарков, а также бизнес-парков для малого и среднего бизнеса.