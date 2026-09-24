На создание и развитие промышленных парков направят порядка 13 миллиардов рублей

24 сентября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Из федерального бюджета на создание и развитие промышленных, бизнес- и технопарков в ближайшие два года направят 12,7 млрд рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.





Отобранные в этом году 32 новых проекта появятся в 18 регионах. Средства субъекты Федерации начнут получать после выполнения обязательных условий. Это прохождение госэкспертизы, заключение соглашений с резидентами и управляющими компаниями.

«Такие парки становятся драйвером роста малого предпринимательства, и цифры это подтверждают. За пять лет реальная выручка в расчёте на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора малого и среднего бизнеса: 39% – у резидентов, 2% – у сектора МСП», – подчеркнул Решетников.