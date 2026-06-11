Пловчиха Рогожинова из Подмосковья завоевала награду чемпионата России
Дарья Рогожинова из Мытищ получила бронзовую медаль на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта в Казани.
«Дарья показала третий результат на дистанции 200 метров баттерфляем среди женщин. На высшую ступень пьедестала почёта в этой дисциплине поднялась представительница Волгоградской области, а серебро выиграла москвичка», — говорится в сообщении.Это уже вторая медаль подмосковной спортсменки на национальном чемпионате. Ранее она завоевала бронзу на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
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