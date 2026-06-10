Подмосковные гольфисты завоевали три медали на Кубке России
Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на Кубке России по гольфу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проводился в формате «матчевая игра» и собрал лучших спортсменов со всей страны.
Соревнования проходили в гольф-клубе «Пестово» в Мытищах с 31 мая по 6 июня.«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Нина Пегова, победившая в финале соперницу из Москвы, и Иван Стриганов. В финальном матче он одержал победу над ещё одним гольфистом из Московской области — Артёмом Дунаевым», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что команда Московской области завоевала серебряную медаль XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет.