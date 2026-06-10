Подмосковные гольфисты завоевали три медали на Кубке России

10 июня 2026, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на Кубке России по гольфу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проводился в формате «матчевая игра» и собрал лучших спортсменов со всей страны.



