На спортивных мероприятиях Подмосковья собрали наказы для Народной программы ЕР
Дворовые спортивные турниры провели молодогвардейцы Московской области в рамках проекта «Единой России» «Гвардейская машина». Соревнования приходили на объектах, благоустроенных по Народной программе партии. На мероприятиях также собирали предложения для новой программы. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Например, в парке «Взлёт» в домодедовском микрорайоне Авиационный состоялись соревнования по пляжному волейболу.
«Парк «Взлёт» — это пример того, как наказы жителей превращаются в реальные дела. Люди голосовали за этот объект, выбирали, что здесь должно быть, — и сегодня мы видим результат: семьи отдыхают, а молодёжь играет в волейбол на пляжной площадке», — сказал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.А в Химках в рамках «Гвардейской машины» устроили футбольный турнир в спорткомплексе «Юность».
«Жители сами выбрали его для благоустройства, и сегодня здесь идут соревнования, тренировки, работают секции. А параллельно мы собираем наказы в новую Народную программу «Единой России», — сказала руководительница подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.Всего за последние пять лет по Народной программе в Московской области благоустроили около 350 общественных пространств. Работа по реализации программы продолжается.