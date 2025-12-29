Достижения.рф

На стадионе «Москвич» в Лобне запустили подогрев поля для зимних тренировок

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Лобня

На стадионе «Москвич» специалисты запустили систему подогрева поля. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова.



Для этого был смонтирован километровый трубопровод, соединивший центральную систему отопления с искусственным покрытием стадиона.

Фото: пресс-служба г. о. Лобня

Протяжённость системы превышает 10 километров. Она работает по принципу тёплого пола: горячий теплоноситель, циркулируя по трубам, равномерно прогревает поле.

Это позволит использовать его для тренировок и соревнований даже в холода. На поле регулярно занимаются юные футболисты, проводятся соревнования.

Стадион «Москвич» находится по адресу: Лобня, улица Иванищенко, 1А.
Лора Луганская

