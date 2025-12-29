На стадионе «Москвич» в Лобне запустили подогрев поля для зимних тренировок
На стадионе «Москвич» специалисты запустили систему подогрева поля. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова.
Для этого был смонтирован километровый трубопровод, соединивший центральную систему отопления с искусственным покрытием стадиона.
Протяжённость системы превышает 10 километров. Она работает по принципу тёплого пола: горячий теплоноситель, циркулируя по трубам, равномерно прогревает поле.
Это позволит использовать его для тренировок и соревнований даже в холода. На поле регулярно занимаются юные футболисты, проводятся соревнования.
Стадион «Москвич» находится по адресу: Лобня, улица Иванищенко, 1А.
