Новогодний турнир собрал в Подольске более 40 юных гимнастов

29 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» провели традиционный новогодний турнир по спортивной гимнастике среди мальчиков. В нём участвовали более 40 спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Ребята показали сложнейшие элементы, получили спортивные разряды и стали кандидатами в мастера спорта.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск На вольных упражнениях юные гимнасты выполняли двойные сальто и винты, на перекладине – обороты, перелёты, каскады перелётов, сложные двойные сальто с винтом.

«Занимаюсь гимнастикой шесть лет. Сегодня выступил очень хорошо по второму взрослому разряду. Доволен, что занял первое место. У меня была сложная программа, – сказал 12-летний подольчанин Георгий Буянов.