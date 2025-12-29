Достижения.рф

Открытие лыжного сезона TOPSKI FAMILY собрало в Одинцове около тысячи человек

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе открыли лыжный сезон TOPSKI FAMILY. Первый этап юбилейной, пятой серии стартов на призы Александра Панжинского собрал более тысячи участников и болельщиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.



Перед разминкой участников приветствовал серебряный призёр Олимпийских игр Панжинский.

«Мы всё шире улыбаемся, мы всё быстрее бегаем на лыжах, а летом занимаемся бегом. Семья, которая любит спорт, любит активность», – сказал спортсмен
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В ходе соревнований свыше 700 лыжников преодолели дистанции от 600 метров до 5,5 километров. В программу вошли эстафеты для мам, пап и детей. Состоялись также состязания сборных организаций Подмосковья.

Новинкой сезона стало участие представителей спортивных клубов в отдельном зачёте.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В этом году для участников предусмотрели уникальные медали. Финишёры получили награды, которые в конце сезона сложат в единую композицию.

Результаты можно найти на сайте гонки.

Гостей также ждали полевая кухня и развлекательная программа.
Лора Луганская

