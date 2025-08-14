На стадионе «Русич» в Ликино-Дулёве завершили демонтажные работы
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Реконструкция стадиона «Русич» продолжается в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. В настоящее время на объекте закончили демонтажные работы и начали возводить конструкции для зрительских трибун. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая готовность стадиона сейчас составляет около десяти процентов.
«Строители бетонируют конструкции для комплекса с трибунами и для контрольно-пропускного пункта. После завершения этих работ начнётся реконструкция поля», — отмечается в сообщении.В результате реконструкции на стадионе появится игровое поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения. Будет установлено также новое звуковое оборудование, построена трибуна на тысячу мест, площадки для прыжков в высоту и длину, вспомогательные помещения и новый административный корпус.
Завершить реконструкцию должны в 2026 году.