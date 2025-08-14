На стадионе «Русич» в Ликино-Дулёве завершили демонтажные работы

14 августа 2025, 11:12

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Реконструкция стадиона «Русич» продолжается в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. В настоящее время на объекте закончили демонтажные работы и начали возводить конструкции для зрительских трибун. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая готовность стадиона сейчас составляет около десяти процентов.





«Строители бетонируют конструкции для комплекса с трибунами и для контрольно-пропускного пункта. После завершения этих работ начнётся реконструкция поля», — отмечается в сообщении.