Тренеры из Подмосковья вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

14 августа 2025, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба проекта «СпортТрек»

Итоги второго этапа конкурса для тренеров подвели на проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число полуфиналистов вошли одиннадцать представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Всего на конкурс для тренеров была подана 81 заявка. Жюри отобрало лучших претендентов, оценив их видеовизитку, эссе и навыки. Участники, набравшие больше баллов, прошли в полуфинал и получили возможность пройти курс дополнительного профессионального образования.





«Тренеры, которые пройдут обучение по этой программе, смогут не только развивать физические качества спортсменов, но и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования», — отмечается в сообщении.