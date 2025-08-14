Тренеры из Подмосковья вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»
Итоги второго этапа конкурса для тренеров подвели на проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число полуфиналистов вошли одиннадцать представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Всего на конкурс для тренеров была подана 81 заявка. Жюри отобрало лучших претендентов, оценив их видеовизитку, эссе и навыки. Участники, набравшие больше баллов, прошли в полуфинал и получили возможность пройти курс дополнительного профессионального образования.
«Тренеры, которые пройдут обучение по этой программе, смогут не только развивать физические качества спортсменов, но и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования», — отмечается в сообщении.Одновременно с обучением полуфиналисты продолжат выполнять задания конкурса, чтобы попасть в финал.