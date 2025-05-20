В Реутове на стадионе «Старт» приступили к устройству футбольного поля

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В Реутове продолжается реконструкция спорткомплекса «Старт» на улице Новая. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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