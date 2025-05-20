В Красногорске строят новое здание наркологического отделения

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В Красногорске приступили к монолитным работам на третьем этаже нового здания наркологического амбулаторно-поликлинического отделения. Строительство ведётся в рамках государственной программы Подмосковья за счёт средств регионального бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
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Дайана Хусинова