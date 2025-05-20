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В Красногорске строят новое здание наркологического отделения

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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В Красногорске приступили к монолитным работам на третьем этаже нового здания наркологического амбулаторно-поликлинического отделения. Строительство ведётся в рамках государственной программы Подмосковья за счёт средств регионального бюджета, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Одновременно на объекте выполняются кладочные работы и монтаж инженерных коммуникаций.

В новом трёхэтажном здании предусмотрено размещение диспансерно-поликлинических отделений для детей и взрослых, кабинета медицинского освидетельствования, психиатрического дневного стационара на четыре койки для взрослых, аптеки, а также административно-служебных помещений.

Ранее учреждение находилось в здании 1917 года постройки, которое было признано аварийным. Новый корпус обеспечит более комфортные и современные условия для приёма пациентов.Завершение строительства планируется до конца 2025 года.

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#красногорск
#строительство
#подмосковье
#поликлиника
#минстройкомплекс мо
17 человек обратились за медпомощью после употребления шаурмы в Егорьевске
20 мая 2025, 14:30

Фото: iStock / VILevi

В Егорьевске 17 человек обратились за помощью после обеда в одном из заведений общепита. Сейчас в стационаре остаются шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
«За медицинской помощью обратилось 17 человек, в том числе семь детей. На данный момент в стационаре находятся шесть человек. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», – сказал собеседник агентства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, пострадавшие употребляли продукцию в заведении быстрого питания, расположенном на проспекте Ленина. Со слов пострадавших, все они ели шаурму. Обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет», – говорится в сообщении.
В ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего.

Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий, на месте происшествия провели осмотр, изъяты образцы проданного товара. Торговый павильон опечатан и закрыт.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#егорьевск
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Доля партнёрских родов в Московской области превысила 40%
20 мая 2025, 14:15

Фото: iStock / gorodenkoff

В родовспомогательных учреждениях Московской области будущим мамам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы и партнёрские. Более 41% родов в Подмосковье – партнёрские сообщил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Самый популярный выбор будущих родителей – партнёрские роды. Они составляют более 41,5% от общего числа. Многим женщинам в момент родов важно чувствовать поддержку близкого человека. Такая услуга в родовспомогательных учреждениях региона оказывается бесплатно», – отметил Забелин.
Подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#минздрав мо
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#беременность
#максим забелин
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Ветеринары признали состояние сбитого под Истрой лосёнка удовлетворительным
20 мая 2025, 14:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Пострадавшему в ДТП в Подмосковье лосёнку обеспечили особый режим в ветеринарной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там отметили, что состояние животного оценивается как стабильное, удовлетворительное. На 20 мая намечена вторая операция.
«При поступлении в клинику врачи диагностировали тяжёлое состояние животного, температура тела упала до 35 градусов, лосёнок был обессилен. Ему обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами. Наутро состояние животного оценивается ветеринарами как стабильное удовлетворительное, на задние конечности наложен временный гипс. Сегодня планируется проведение операции остеосинтеза – хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей. В дальнейшем животное перевезут в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров», – рассказали в министерстве.
Лосёнок в удовлетворительном состоянии, подтвердили в пресс-службе национального парка «Лосиный остров».
«Лося прооперировали, сейчас его состояние удовлетворительное. Наши сотрудники выезжают в клинику осмотреть животное и вместе с лечащими ветеринарами обсудить программу дальнейшей реабилитации», – рассказали в пресс-службе Агентству городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что вечером 18 мая в муниципальном округе Истра водитель автомобиля сбил на трассе молодого лося. Животное с переломанными ногами лежало на обочине больше суток, не получая помощи. В ситуацию вмешались местные жители, и минувшим вечером пострадавшего доставили в ветеринарную клинику в Дмитрове.

Как заявили в Минсельхозпроде Московской области, ведомство, курирующее ветеринарную службу, держит на контроле оказание животному помощи.

Тем временем Прокуратура держит под контролем состояние здоровья животного и продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования на происшествие со стороны экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.


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#подмосковье
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#ветеринары
#помощь
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В Реутове на стадионе «Старт» приступили к устройству футбольного поля
20 мая 2025, 13:44

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Реутове продолжается реконструкция спорткомплекса «Старт» на улице Новая. Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На объекте продолжаются монолитные работы по строительству здания «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова». Параллельно на будущем футбольном поле ведётся выемка грунта для устройства покрытия. В ближайшее время начнётся монтаж инженерных сетей и установка трибун.

Проект предусматривает размещение спортивного зала, конференц-зала, медицинского блока, а также гостиничных номеров на третьем этаже. В спорткомплексе планируется проведение соревнований регионального и федерального уровня.

На территории стадиона установят современную систему освещения и многоярусные трибуны, рассчитанные на тысячу зрителей. Предусмотрена организация парковочных мест для легковых автомобилей и автобусов.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Также в проект входит строительство отдельно стоящего некапитального ангара для хранения оборудования и техники.

Максимальная единовременная вместимость комплекса составит 350 человек, из них 200 – обучающиеся в академии, 150 – персонал и посетители.

Прилегающая территория будет благоустроена, выполнено озеленение. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

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#строительство
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#минстройкомплекс мо
#подмосковье
#футбол
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20 мая отмечается Всемирный день пчел
20 мая 2025, 13:12

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

20 мая во всём мире отмечается Всемирный день пчёл — памятная дата, учреждённая Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Словении. Праздник приурочен ко дню рождения словенского художника и пчеловода Антона Янши, одного из основоположников современного пчеловодства, родившегося в 1734 году, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Цель даты — привлечение внимания к значению пчёл для экосистемы и необходимости их сохранения.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что пчёлы играют ключевую роль в поддержании биологического разнообразия.

«От них зависит существование так называемых энтомофильных видов, к числу которых относятся многие дикорастущие цветковые растения, в том числе и особо охраняемые в Подмосковье. Пчелы способствуют сохранению естественных биоценозов, при этом, на фоне сокращения численности диких насекомых-опылителей, их роль в этом процессе становится все более значимой», — подчеркнул министр.

В Красную книгу Московской области включены 18 видов из семейства настоящих пчёл. Всемирный день пчёл служит поводом напомнить об их экологической важности, а также о проблемах, с которыми сталкиваются опылители в условиях современной среды.

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#подмосковье
#пчёлы
#минэкологии мо
#праздник
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