На стадионе «Строитель» в Клину начались демонтажные работы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В подмосковном Клину капитально ремонтируют стадион «Строитель», расположенный на улице Чайковского, в настоящее время рабочие приступили к демонтажу на спортивном ядре и в спортзалах. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.
«В ходе капремонта на стадионе должны обновить футбольное полк с подогревом, беговые дорожки, спортзалы и раздевалки, освещение, а также оборудовать рядом парковочное пространство и провести благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Все работы должны быть завершены в декабре текущего года.
Министерство строительного комплекса Московской области ведёт страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также Telegram-канал. Там размещается актуальная информация о ремонте и строительстве в Московской области, при этом особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.
Читайте также:
В Люберцах продолжается строительство современной поликлиники
Началась подготовка к строительству образовательного комплекса в Октябрьском
Готовность капремонта егорьевского стадиона «Мещера» приблизилась к 20%
Лев Каштанов