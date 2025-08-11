В Подмосковье выявили нарушения природоохранного законодательства
Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области
В минувшие выходные сотрудники Госэконадзора и Гостехнадзора Минэкологии Московской области совместно с полицией, представителями администраций, Росгвардии и народной дружины провели рейды в Одинцовском, Дмитровском, Люберецком и Подольском округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Проверки проходили у Юдинского пруда, на реке Москва, на территории памятника природы «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение», а также у Большого Дзержинского карьера и на реке Пахра.
В ходе мероприятий зафиксированы нарушения требований природоохранного законодательства. Составлено 4 протокола по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и 9 протоколов по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ в отношении физических лиц.
Минэкологии региона напоминает: за подобные правонарушения предусмотрены административные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.
