В Подмосковье выявили нарушения природоохранного законодательства

Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области

В минувшие выходные сотрудники Госэконадзора и Гостехнадзора Минэкологии Московской области совместно с полицией, представителями администраций, Росгвардии и народной дружины провели рейды в Одинцовском, Дмитровском, Люберецком и Подольском округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.



Проверки проходили у Юдинского пруда, на реке Москва, на территории памятника природы «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение», а также у Большого Дзержинского карьера и на реке Пахра.

В ходе мероприятий зафиксированы нарушения требований природоохранного законодательства. Составлено 4 протокола по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и 9 протоколов по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ в отношении физических лиц.

Минэкологии региона напоминает: за подобные правонарушения предусмотрены административные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Дайана Хусинова

