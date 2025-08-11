В Подмосковье выявили нарушения природоохранного законодательства

11 августа 2025, 17:52

Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области

В минувшие выходные сотрудники Госэконадзора и Гостехнадзора Минэкологии Московской области совместно с полицией, представителями администраций, Росгвардии и народной дружины провели рейды в Одинцовском, Дмитровском, Люберецком и Подольском округах, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.