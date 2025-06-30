«Вольются в семью шоу-бизнеса»: Александр Буйнов порассуждал о карьере внучек после их выпускного
Александр Буйнов порассуждал о карьере внучек после их выпускного
Российский певец, музыкант и композитор Александр Буйнов порассуждал о будущей карьере своих внучек Дарьи и Софьи, у которых прошел выпускной. Своими мыслями артист поделился в личном telegram-канале.
Александр лично присутствовал на мероприятии. Внучки закончили девятый класс, в связи с чем Буйнов решил поразмыслить о будущем девочек.
«Впереди осталось совсем немного, и предстоит выбирать профессию. Кто знает, может быть, вольются в семью шоу-бизнеса, я не против. Но чую, что девчонки не хотят», — заявил Буйнов.
К тому же Александр рассказал о предстоящем своем выступлении. Певец порадует фанатов 8 июля в Кремле. Там состоится концерт в честь Дня любви, семьи и верности, на котором Буйнов выступит со своими внучками. Александр пожелал Дарье и Софье удачи и пообещал поддержать их в любом начинании.