«Вольются в семью шоу-бизнеса»: Александр Буйнов порассуждал о карьере внучек после их выпускного

30 июня 2025, 04:37

Александр Буйнов порассуждал о карьере внучек после их выпускного

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российский певец, музыкант и композитор Александр Буйнов порассуждал о будущей карьере своих внучек Дарьи и Софьи, у которых прошел выпускной. Своими мыслями артист поделился в личном telegram-канале.





Александр лично присутствовал на мероприятии. Внучки закончили девятый класс, в связи с чем Буйнов решил поразмыслить о будущем девочек.





«Впереди осталось совсем немного, и предстоит выбирать профессию. Кто знает, может быть, вольются в семью шоу-бизнеса, я не против. Но чую, что девчонки не хотят», — заявил Буйнов.