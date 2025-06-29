Прокуратура проверяет обстоятельства массового отравления выпускников в Перми
Прокуратура Пермского края проверяет обстоятельства массового отравления выпускников в Перми.
«С 25 июня 2025 г. зарегистрированы не единичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — отмечалось в заявлении ведомства в Телеграм-канале.
В прокуратуре обратили внимание, что контролируется установление обстоятельств и причин отравления гостей развлекательного заведения. Еще работники ведомства ожидают результаты эпидемиологического расследования.
Напомним, агентство Ura.ru сообщало, что более 30 человек отравились в Перми после похода в клуб. Среди них были выпускники, родители и учителя. Люди жаловались на признаки пищевого отравления после выпускного вечера в White Hall. Торжество проходило 25 июня. По информации журналистов, некоторые из них вызвали скорую помощь и проходят лечение в инфекционном отделении.