На станции Дмитров увековечили память легендарной стрелочницы Маши

31 июля 2026, 22:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

На железнодорожной станции Дмитров создали мурал, посвящённый ветерану Великой Отечественной войны Марии Тимофеевне Барсученко (Литневской). Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Легендарная стрелочница Маша в ноябре 1941 года под огнём противника переводила стрелки для бронепоезда, участвовавшего в обороне Москвы.



Идею создания мурала подал начальник станции Карен Владимирович. Накануне Дня Победы он предложил увековечить память Марии Тимофеевны. Проект воплотила его супруга – московская художница Диана Такмазьян-Сельвян.



Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Во время подготовки мурала художница изучала архивные материалы и интервью Марии Тимофеевны, чтобы точно передать её образ и характер. Сегодня изображение хорошо видно пассажирам пригородных поездов. По словам железнодорожников, многие из них, проезжая мимо, приветствуют изображение коротким гудком или взмахом руки.

«История Марии Тимофеевны Барсученко – это история мужества, самоотверженности и любви к Родине. Память о наших героях сохраняют не только в музеях и книгах, но и благодаря инициативам, которые рождаются по зову сердца. Благодарю всех, кто участвовал в создании этого мурала. Именно так мы передаём память о подвиге народа новым поколениям», – отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.