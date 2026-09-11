На станции скорой помощи в Подмосковье пришли более 250 молодых медиков
В ряды медработников Московской областной станции скорой медицинской помощи в этом году влились уже 257 молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
157 новичков – это фельдшеры скорой помощи, 75 – медсёстры и медбратья, 18 – фельдшеры-диспетчеры, пять – молодые врачи.
«Новые кадры в первый же выход на смену берут под опеку опытные наставники. Институт наставничества – одна из главных составляющих успешной работы, компетентности и профессионализма. В реестре подмосковной скорой – 377 специалистов, всегда готовых передать опыт молодым. Все потенциальные наставники регулярно проходят тренинги», – рассказали в министерстве.Там напомнили, что в Московской области действуют социальные программы для молодых специалистов-медиков, а также материальные бонусы в медучреждениях. Так, в первые годы работы на скорой молодые специалисты получают ежемесячную доплату к основному доходу. Помимо этого, начинающие фельдшеры и врачи могут стать участниками программ «Социальная ипотека», «Земский фельдшер», «Земский доктор» и «Приведи друга».