На станции скорой помощи в Подмосковье пришли более 250 молодых медиков

11 сентября 2026, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В ряды медработников Московской областной станции скорой медицинской помощи в этом году влились уже 257 молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





157 новичков – это фельдшеры скорой помощи, 75 – медсёстры и медбратья, 18 – фельдшеры-диспетчеры, пять – молодые врачи.

«Новые кадры в первый же выход на смену берут под опеку опытные наставники. Институт наставничества – одна из главных составляющих успешной работы, компетентности и профессионализма. В реестре подмосковной скорой – 377 специалистов, всегда готовых передать опыт молодым. Все потенциальные наставники регулярно проходят тренинги», – рассказали в министерстве.