В Подмосковье за один выходной откроют три новых лесопарка

11 сентября 2026, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 12 сентября состоится открытие сразу трёх лесопарков. В городском округе Щёлково для посетителей заработает парк «Спутник», в Ногинске – «Волхонка», а в Истре – «Городская Массовка».