В Подмосковье за один выходной откроют три новых лесопарка
В Московской области 12 сентября состоится открытие сразу трёх лесопарков. В городском округе Щёлково для посетителей заработает парк «Спутник», в Ногинске – «Волхонка», а в Истре – «Городская Массовка».
В тот же день откроют вторую часть территории Вишняковского лесопарка в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили праздничную программу с концертами, спортивными активностями, творческими мастер-классами, выставками, экскурсиями и развлечениями для всей семьи.
Так, в «Спутнике» праздник продлится с полудня до 20 часов. Программа начнётся показательным выступлением кинологического сообщества. Будут развёрнуты гуманитарная ярмарка и книжная выставка. Вечером площадка превратится в концертную сцену.
В лесопарке «Волхонка» программа стартует в 14:30. Гостей ждут турниры по мини-футболу и стритболу, игровая и анимационная программы, представление с мыльными пузырями и праздничная фотозона.
В лесопарке «Городская Массовка» торжественная часть начнётся в 12 часов с открытия объекта и вручения благодарностей. В программе также – массовый забег, джазовая программа, детский квест.
А в Вишняковском лесопарке состоится фестиваль «Мейерхольд». С 18:30 посетителей ждут оркестр «Звёзды ретро», интерактивная программа театра «Дети Мельпомены», выступления кавер-хора «Припевочки», коллектива «Тодес» и многое другое. Зрителям представят спектакль «Доктор Дапертутто» с Владимиром Кошевым в главной роли.
Читайте также: