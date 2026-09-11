Участие в «Избирательном диктанте» приняли около 6000 жителей Подмосковья

11 сентября 2026, 14:34

оригинал Фото: медиасток.рф

Более шести тысяч жителей Московской области приняли участие в просветительской акции «Избирательный диктант», которая прошла 10 сентября в нескольких российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Акция, направленная на повышение правовой грамотности молодёжи, проходила в онлайн- и офлайн-форматах.





«Для нас было важно дать жителям возможность лучше разобраться в своих избирательных правах и понять, как устроен избирательный процесс. (…) Мы будем рады, если благодаря участию в «Избирательном диктанте» ребята не только узнали что-то новое, но и будут активнее участвовать в общественной жизни», — сказала председатель Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.