На станции Железнодорожная завершили надвижку пролёта на строящийся мост

16 июня 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост-конкорс строят на станции Железнодорожная в Балашихе. Сейчас рабочие завершили надвижку последнего пролётного строения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Мост соединит две части города, разделённые путями. Кроме того, с него можно будет спуститься на платформы.





«Пролётное строение длиной 35 метров, высотой семь метров и весом 106 тонн собирали в междупутье — там, где нет движения поездов. Затем с помощь крана пролёт подняли, развернули и установили на опоры моста», — говорится в сообщении.