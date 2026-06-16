На станции Железнодорожная завершили надвижку пролёта на строящийся мост
Мост-конкорс строят на станции Железнодорожная в Балашихе. Сейчас рабочие завершили надвижку последнего пролётного строения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Мост соединит две части города, разделённые путями. Кроме того, с него можно будет спуститься на платформы.
«Пролётное строение длиной 35 метров, высотой семь метров и весом 106 тонн собирали в междупутье — там, где нет движения поездов. Затем с помощь крана пролёт подняли, развернули и установили на опоры моста», — говорится в сообщении.Теперь строители приступят к прокладке инженерных коммуникаций, остеклению моста и строительству спуска на четвёртую платформу.