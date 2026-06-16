В подмосковном ЖК «Горки Парк» приступили к строительству второго детсада
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, начали строить на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском округе. Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новый детсад станет вторым в ЖК. Первый — тоже на 350 мест — уже работает.
«Здание общей площадью 4 200 квадратных метров будет расположено в восточной части застройки. Сейчас там готовят стройплощадку и проводят земляные работы», — говорится в сообщении.В детском саду разместят помещения для 14 групп со своими спальнями, раздевалками, буфетными и санузлами, а также физкультурный зал с местом для хранения инвентаря и тренерской комнатой, актовый зал, медпункт, кабинет логопеда и пищеблок полного цикла.