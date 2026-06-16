В подмосковном ЖК «Горки Парк» приступили к строительству второго детсада

16 июня 2026, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, начали строить на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском округе. Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Новый детсад станет вторым в ЖК. Первый — тоже на 350 мест — уже работает.





«Здание общей площадью 4 200 квадратных метров будет расположено в восточной части застройки. Сейчас там готовят стройплощадку и проводят земляные работы», — говорится в сообщении.