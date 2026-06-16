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Спасатели вывели из подмосковного леса заплутавшую пенсионерку

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

79-летняя женщина ушла погулять по лесу рядом с посёлком Шувое округа Егорьевск и заблудилась. Вернуть её домой помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



Инцидент произошёл в понедельник, 15 июня. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» в десятом часу вечера позвонил родственник женщины и рассказал, что она не возвращается с прогулки.

«Прибывшие на место спасатели связались с пенсионеркой по мобильному телефону и попросили оставаться на месте, а затем принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.
Поиски усложнили тёмное время суток и дождь, поэтому они заняли больше двух часов. Наконец спасатели нашли продрогшую женщину и привезли домой. Помощь врачей пенсионерке не потребовалась.
Лев Каштанов

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