Спасатели вывели из подмосковного леса заплутавшую пенсионерку

16 июня 2026, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

79-летняя женщина ушла погулять по лесу рядом с посёлком Шувое округа Егорьевск и заблудилась. Вернуть её домой помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл в понедельник, 15 июня. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» в десятом часу вечера позвонил родственник женщины и рассказал, что она не возвращается с прогулки.





«Прибывшие на место спасатели связались с пенсионеркой по мобильному телефону и попросили оставаться на месте, а затем принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.