Спасатели вывели из подмосковного леса заплутавшую пенсионерку
79-летняя женщина ушла погулять по лесу рядом с посёлком Шувое округа Егорьевск и заблудилась. Вернуть её домой помогли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в понедельник, 15 июня. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» в десятом часу вечера позвонил родственник женщины и рассказал, что она не возвращается с прогулки.
«Прибывшие на место спасатели связались с пенсионеркой по мобильному телефону и попросили оставаться на месте, а затем принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.Поиски усложнили тёмное время суток и дождь, поэтому они заняли больше двух часов. Наконец спасатели нашли продрогшую женщину и привезли домой. Помощь врачей пенсионерке не потребовалась.