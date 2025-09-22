На старт благотворительного забега «Пульс добра» вышли около 1500 участников
Около 1500 участников разных возрастов собрал в Подмосковье масштабный благотворительный забег «Пульс добра». Маршрут пролегал вдоль исторических стен Коломенского кремля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Здесь объединились неравнодушные люди, для которых добро – в приоритете. Благодарен фонду «Исток» за эту прекрасную инициативу. Здорово, что такое событие проходит у нас в регионе традиционно. Масштаб растёт, и это замечательно. Спорт объединяет людей вокруг добрых дел», – сказал на торжественной церемонии открытия министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Спортсмены старше 11 лет преодолели 3, 10 и 21,1 км. А бегуны в возрасте от четырёх до 11 лет стартовали на дистанциях 300 м и 600 м.
Особое внимание уделили «Забегу безграничных возможностей» на 600 м. В нём участвовали более 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с особыми потребностями из более чем 10 социальных учреждений региона. Вместе с ними на дистанцию вышли персонажи сказок и мультфильмов.
Поддержать участников пришли чемпионы мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и Руслан Мурашов, призёр чемпионата Европы по шорт-треку Александр Шульгинов и многократная чемпионка России по конькобежному спорту Ирина Кузнецова.
После финиша участники смогли посетить мастер-классы и аттракционы.
Регистрационные взносы всех участников забега передадут Комплексному центру социального обслуживания реабилитации «Ступинский».
Все результаты забега можно найти на сайте.