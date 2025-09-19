В новом сезоне Школьной лиги Подмосковья примут участие свыше 36 000 спортсменов
Новый сезон Единой школьной лиги Подмосковья стартует в октябре. Участниками проекта уже стали 650 школ, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В новом сезоне примут участие около 4 000 команд. Это более 36 000 юных спортсменов со всего Подмосковья. Сейчас в округах проходят жеребьёвки, а с октября стартуют соревнования. В новом сезоне у нас по-прежнему четыре основных дисциплины – футзал, баскетбол 3х3, волейбол и шахматы. Некоторые муниципалитеты добавляют состязания и в других видах», – сказал министр спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
К старту сезона новыми амбассадорами Школьной лиги стали футболисты Дмитрий Сычёв и Дмитрий Хлестов, тренер по баскетболу Владимир Агабабьян, баскетболисты Владислав Шарапов и Сергей Михалёв, волейболисты Елизавета Синицына и Антон Аношко.
В команду профессиональных наставников лиги ранее вошли Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Дмитрий Губерниев, Мария Халецкая, Александр Соколов, Кирилл Попов и Эмма Гаджиева.
Школьная лига Московской области стартовала в октябре прошлого года. На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. А всего соревнования первого сезона объединили учащихся 201 школы из 13 муниципалитетов Подмосковья. Лидером сезона Школьной лиги 2024/2025 по количеству и достоинству наград стал Подольск.
Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения детей и подростков к занятиям спортом.