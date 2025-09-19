Регистрация на детские забеги полумарафона «ОдинцовоRUN» стартует 20 сентября

19 сентября 2025, 21:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В полдень 20 сентября стартует приём заявок на участие в детских забегах кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.