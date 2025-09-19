Регистрация на детские забеги полумарафона «ОдинцовоRUN» стартует 20 сентября
В полдень 20 сентября стартует приём заявок на участие в детских забегах кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Заключительное событие сезона серии стартов Суперлиги Подмосковья состоится 18 октября в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове.
Для детей от четырёх до восьми лет предусмотрена дистанция 300 метров, а для ребят от семи до 11 лет организуют старт на 600 метров. Количество мест для участия ограничено. Зарегистрировать ребёнка можно будет по ссылке.
Для этого у родителя должен быть создан личный кабинет спортсмена. Выбрав дистанцию, нужно нажать «Зарегистрировать друга» и внести данные юного бегуна. На электронную почту придут подтверждение и стартовый номер.
Принять участие в кросс-полумарафоне «ОдинцовоRUN» может также любой желающий взрослый спортсмен старше 12 лет.
Кросс-полумарафон состоится по адресу: г. Одинцово, Манжосовская ул., д. 1.
Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
