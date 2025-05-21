На старт чемпионата и Кубка России в Подмосковье вышли более 200 автогонщиков

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе прошли сразу четыре крупных всероссийских соревнования: чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам, Кубок Московской области, а также Кубок России по гонкам на выносливость, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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