На старт Кубка России в Коломне съедутся более 200 конькобежцев

29 октября 2025, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Коломне 30 октября стартует первый этап Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования станут первыми в кубковой серии на классической 400-метровой дорожке, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Этап соберёт более 200 конькобежцев из 25 регионов – Владимирской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского и Алтайского краёв, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии.



«Стартовый этап пройдёт на льду Конькобежного центра «Коломна» с 30 октября по 1 ноября. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м, в командных забегах и масс-старте. На соревнованиях серии этапов Кубка России спортсмены набирают рейтинговые баллы. Победителей и призёров определяют по наибольшей сумме очков, полученных на всех этапах, включая финал», – рассказали в ведомстве.