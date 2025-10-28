Юношеская сборная Подмосковья победила на первенстве России по дзюдо

28 октября 2025, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград завоевали члены сборной Московской области на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Такой результат обеспечил представителям Подмосковья первое место в командном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





К финалу в копилку Московской области, где уже было шесть медалей разного достоинства, спортсмены добавили ещё семь наград.





«Золото завоевали Ника Сурманидзе в весовой категории до 60 килограммов, Хаитбек Джураев в весовой категории до 73 килограммов и Артём Никулин в весовой категории до 81 килограмма», — говорится в сообщении.