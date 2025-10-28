Достижения.рф

Юношеская сборная Подмосковья победила на первенстве России по дзюдо

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград завоевали члены сборной Московской области на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Такой результат обеспечил представителям Подмосковья первое место в командном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



К финалу в копилку Московской области, где уже было шесть медалей разного достоинства, спортсмены добавили ещё семь наград.

«Золото завоевали Ника Сурманидзе в весовой категории до 60 килограммов, Хаитбек Джураев в весовой категории до 73 килограммов и Артём Никулин в весовой категории до 81 килограмма», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Даниял Идармачев (в весе до 66 кг) и Илья Бушуев (в весе до 60 кг). А бронзовые награды получили Кристина Силина (в весе до 48 кг) и Дарья Еременко (в весе до 63 кг).
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0