Рапиристка Часовникова из Подмосковья завоевала медаль всероссийских соревнований

29 октября 2025, 11:08

оригинал Стефания Часовникова (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанница Училища олимпийского резерва №1 в подмосковном Краснознаменске Стефания Часовникова завоевала серебряную медаль на первых в сезоне 2025-2026 всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





В ходе турнира Часовникова одержала победу над олимпийской чемпионкой Аделиной Загидуллиной из Башкортостана, а в финальном поединке уступила ещё одной олимпийской чемпионке — Марте Мартьяновой.





«Исход встречи с Мартьяновой сложился не пользу подмосковной спортсменки. В итоге она заняла второе место. А на третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Курской области», — говорится в сообщении.