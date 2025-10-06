На старт мотофестиваля в Орехово-Зуеве вышли более 150 гонщиков

06 октября 2025, 18:14

оригинал Фото: ТВ «Аист»

Первый мотофестиваль Кубок «Берёзовой рощи» собрал в Орехово-Зуеве более 500 человек. Соорганизатором мероприятия выступило местное отделение «Единой России», сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.





В заездах участвовали свыше 150 гонщиков. Главным событием стала гонка мастера спорта, призёра женского Кубка России по мотокроссу Юлии Беловой и мастера спорта по вертолётному спорту, обладателя Кубка мира по вертолётным гонкам Андрея Бараева.



Фото: ТВ «Аист»



Специально для Кубка в экстрим-парке «Берёзовая роща» обновили трассу и сделали полосу препятствий.

«Всегда будем рады вам в «Берёзовой роще». Приезжайте на тренировки, а не только на спортивные праздники. Главное – не гоняйте по городским дорогам, пит-байкам там не место. А вот в экстрим-парке – самое то», – обратился к участникам мероприятия председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа, член фракции «Единая Россия» Александр Бабаев.