Подмосковная теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA

08 июня 2026, 10:21

оригинал Мирра Андреева (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева заняла первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации после победы на Открытом чемпионате Франции. Обновлённая версия списка опубликована на сайте организации.