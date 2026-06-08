Подмосковная теннисистка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA
Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева заняла первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации после победы на Открытом чемпионате Франции. Обновлённая версия списка опубликована на сайте организации.
Ранее Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос-2026» в женском одиночном разряде, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В финале восьмая ракетка мира, которая тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта, обыграла Майю Хвалиньску. Эта польская теннисистка в другом полуфинале выбила из турнирной таблицы ещё одну представительницу Подмосковья – Диану Шнайдер.
Для 19-летней Мирры титул чемпионки «Ролан Гаррос» стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Кроме того, она вошла в топ-4 самых молодых финалисток в истории соревнований. Моложе были только Мартина Хингис, Ким Клейстерс и Коко Гауфф.
В ведомстве напомнили, что в мае Андреева вместе со Шнайдер завоевала золото в парном разряде на турнире категории WTA 1000 в Риме. Это стало их третьим совместным титулом. Обе спортсменки – серебряные призёры Олимпиады 2024 года в Париже.
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