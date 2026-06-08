Подмосковная синхронистка Данилова завоевала две медали на первенстве Европы
Анна Данилова из Чехова завоевала две золотые медали на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил в Люксембурге с 4 по 7 июня. Российские спортсмены выступали под национальным флагом.
«Данилова одержала победу в сольной произвольной программе, набрав 378,7016 балла. Серебряную награду получила представительница Испании Абриль Гарсия Кабальеро, а бронзу выиграла греческая спортсменка Рафайлия Касвики», — говорится в сообщении.Кроме того, подмосковная синхронистка завоевала золотую медаль в командной произвольной программе в дисциплине «группа». Второе место заняла сборная Франции, а третье — итальянская команда.