На старт забега «Соколиная гора» в новом лесопарке вышли более 250 человек

21 апреля 2026, 22:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В новом лесопарке муниципального округа Истра «Соколиная гора» состоялся одноимённый забег. Он прошёл при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





В этом году на старт зарегистрировались более 250 любителей бега.

«Организаторы подготовили для участников трассы протяжённостью пять и 10 километров по пересечённой местности с преодолением бродов, грязевых луж и поваленных деревьев. На финише каждому участнику вручили медаль с изображением парящего над лесом сокола», – рассказали в ведомстве.