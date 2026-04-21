На старт забега «Соколиная гора» в новом лесопарке вышли более 250 человек
В новом лесопарке муниципального округа Истра «Соколиная гора» состоялся одноимённый забег. Он прошёл при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом году на старт зарегистрировались более 250 любителей бега.
«Организаторы подготовили для участников трассы протяжённостью пять и 10 километров по пересечённой местности с преодолением бродов, грязевых луж и поваленных деревьев. На финише каждому участнику вручили медаль с изображением парящего над лесом сокола», – рассказали в ведомстве.
Следующий забег запланирован на 9 мая. Это будет забег Победы «Истринский рубеж». Зарегистрироваться на него уже можно по ссылке.