В подмосковных домах культуры состоится сетевая акция «Танцующая весна»

17 апреля 2026, 19:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В домах культуры Московской области с 19 по 30 апреля будет проходить сетевая акция «Танцующая весна в ДК Подмосковья». Она приурочена к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.





В программе акции – концерты, открытые уроки, конкурсы и мастер-классы от ведущих хореографических коллективов Подмосковья.

«В регионе пройдут концертные туры: коллективы одних ДК примут участие в мероприятиях других. Также 29 апреля состоятся отчётные концерты заслуженных и народных коллективов. Многие хореографические коллективы станут участниками мероприятий в своих ДК», – рассказали в ведомстве.