В подмосковных домах культуры состоится сетевая акция «Танцующая весна»
В домах культуры Московской области с 19 по 30 апреля будет проходить сетевая акция «Танцующая весна в ДК Подмосковья». Она приурочена к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В программе акции – концерты, открытые уроки, конкурсы и мастер-классы от ведущих хореографических коллективов Подмосковья.
«В регионе пройдут концертные туры: коллективы одних ДК примут участие в мероприятиях других. Также 29 апреля состоятся отчётные концерты заслуженных и народных коллективов. Многие хореографические коллективы станут участниками мероприятий в своих ДК», – рассказали в ведомстве.Подробнее о мероприятиях акции «Танцующая весна» можно узнать на сайте министерства, а также на сайтах и в соцсетях домов культуры.