Около 100 человек приняли участие в донорской акции на предприятии в Раменском
В технопарке компании «ВЕКПРОМ» в посёлке Кулаково прошла масштабная корпоративная донорская акция. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Мероприятие было направлено на помощь раненым бойцам спецоперации. В ней приняли участие около 100 сотрудников предприятия. Подобные корпоративные акции особенно актуальны летом, когда из-за сезона отпусков число доноров сокращается. По данным организаторов, в августе запасы компонентов крови в медучреждениях уменьшаются на 20-30%», – пояснили в пресс-службе.Акция стала частью социальной программы компании по поддержке участников СВО. Собранную кровь направят в медицинские учреждения для раненных бойцов.