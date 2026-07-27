На старт забега «Золотой павлин» в Серпухове вышли свыше 1400 участников

27 июля 2026, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На заключительный, четвёртый, старт бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» вышли более 1400 участников. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Забег «Золотой павлин» состоялся в Серпухове.



Любители спорта преодолели дистанции три, пять, 10 и 21,1 км. Юные участники в возрасте от четырёх до 11 лет пробежали 500 метров. В абсолютном зачёте наградили победителей и призёров на дистанциях 10 и 21,5 км, детей, а также супербегунов. Это участники, которые вышли на старт не менее трёх этапов сезона.

«Я в хорошем смысле подсела на «Суперлигу Подмосковья». Это третий забег в этом году, в котором я участвую. Была в Дубне, Коломне, приехала сюда посмотреть город. Мне нравится организация. Я люблю такие забеги», – поделилась супербегун из Москвы Анна Евстигнеева.