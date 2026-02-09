На старты «Львовской лыжни» в Подольске вышли более 150 спортсменов
Традиционные соревнования «Львовская лыжня» состоялись в Подольске в воскресенье, 8 февраля. В них приняли участие свыше 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Забег проходил на двух дистанциях — 500 и 1000 метров, а затем шесть лучших спортсменов в каждой категории соревновались в финале.
В этом году «Львовская лыжня» проводилась в 23-й раз. Победители и призёры получили медали, кубки и почётные грамоты. Кроме того, для спортсменов и зрителей организовали полевую кухню с чаем и горячей кашей.«Трасса подготовлена великолепно. Бежалось очень легко, несмотря на ветреную погоду», — поделилась впечатлениями участница Светлана Меркулова, завоевавшая серебряную медаль на 500-метровом забеге.