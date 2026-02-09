На старты «Львовской лыжни» в Подольске вышли более 150 спортсменов

09 февраля 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Традиционные соревнования «Львовская лыжня» состоялись в Подольске в воскресенье, 8 февраля. В них приняли участие свыше 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Забег проходил на двух дистанциях — 500 и 1000 метров, а затем шесть лучших спортсменов в каждой категории соревновались в финале.



