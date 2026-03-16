На столичных вокзалах началась большая весенняя уборка

16 марта 2026, 17:29

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подготовка инфраструктуры к летним перевозкам началась на восьми вокзалах Москвы — Ярославском, Савёловском, Рижском, Павелецком, Курском, Киевском, Казанском и Белорусском. Об этом сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





В список сезонных работ входит мытьё фасадов и архитектурных элементов зданий, уборка 99 платформ и привокзальных территорий, а также очистка 570 метров ливневой канализации и 139 тысяч квадратных метров межпутий.





«Все работы должны завершить до конца марта», — говорится в сообщении.