Достижения.рф

На столичных вокзалах началась большая весенняя уборка

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подготовка инфраструктуры к летним перевозкам началась на восьми вокзалах Москвы — Ярославском, Савёловском, Рижском, Павелецком, Курском, Киевском, Казанском и Белорусском. Об этом сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.



В список сезонных работ входит мытьё фасадов и архитектурных элементов зданий, уборка 99 платформ и привокзальных территорий, а также очистка 570 метров ливневой канализации и 139 тысяч квадратных метров межпутий.

«Все работы должны завершить до конца марта», — говорится в сообщении.
Особняком стоит вокзал Восточный: там фасады будут мыть в апреле. На Восточный приходится самый большой объём этих работ — почти семь с половиной тысяч квадратных метров.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0