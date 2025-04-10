На стрелковом чемпионате Росгвардии Подмосковья победила команда ОМОН «Пересвет»

Более 48,7 миллионов поездок на такси совершили пассажиры в Московской области в первом квартале текущего года, что на 4,2 млн поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.