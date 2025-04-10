На стрелковом чемпионате Росгвардии Подмосковья победила команда ОМОН «Пересвет»

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия состоялся в тире Главного управления Росгвардии по Московской области, победу в командном зачёте одержала сборная ОМОН «Пересвет», сообщает пресс-служба ведомства.
«В программу соревнований вошли два упражнения с пистолетом: скоростная стрельба с расстояния 25 метров с переносом огня по фронту и сменой магазинов и поражение мишеней на точность. По итогам состязаний лучший результат показала команда ОМОН «Пересвет», второе место заняла сборная СОБР «Булат», а на третью ступень пьедестала почёта поднялась команда СОБР ГУ», — говорится в сообщении.Победителям и призёрам вручили кубки, медали и грамоты.
Всего в подмосковном чемпионате Росгвардии по стрельбе приняли участие более 50 человек.
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