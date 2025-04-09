Подмосковные гандболистки стали призёрами чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская сборная Московской области завоевала бронзовые медали чемпионата России по гандболу в спорте глухих. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Наши спортсменки показали настоящий характер и мастерство. В напряжённом матче они одержали уверенную победу над командой Краснодарского края со счётом 23:19. Несмотря на поражения от сборных Москвы и Санкт-Петербурга, итоговый результат принёс команде заслуженное третье место», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что турнир проходил в Сочи с 1 по 8 апреля.
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