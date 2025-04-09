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Сборная Подмосковья взяла пять медалей первенства России по настольному теннису

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые награды первенства России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Сразу три награды в личных соревнованиях заработала Есения Широкова. Она первенствовала в парном зачёте вместе со Златой Тереховой из Свердловской области и в смешанном – с Алексеем Самохиным из Оренбургской области. В одиночном разряде Широкова выиграла серебро.
«У меня была неровная игра, но я довольна, что несколько раз за турнир смогла перебороть себя психологически. Мне всегда все матчи намного тяжелее даются психологически, чем физически. Борюсь сама с собой, со своей головой, никак не могу с ней подружиться. Когда успокаиваюсь, перестаю сомневаться, – начинаю попадать. Спасибо огромное моему тренеру Светлане Федосеевой, без неё я бы уже давно ментально сломалась и проиграла. Мы с ней вместе уже 13 лет, с моего трёхлетнего возраста», – поделилась Есения.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

В командном турнире среди юниоров сборная Московской области замкнула призовую тройку. Юниорки из Подмосковья также заняли третье место в командных соревнованиях.

В состав сборной региона вошли Карен Чопурян, Ольгерд Киселёв, Эдгард Киселёв, Есения Широкова, Дарина Апсатарова и Ирина Козеева.

Первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Архангельске с 31 марта по 7 апреля.

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В Подмосковье вернули зрение подростку, не менявшему контактные линзы три месяца
09 апреля 2025, 16:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который три месяца подряд носил контактные линзы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила 16-летнего юношу в клинику с жалобами на резкую боль в глазах, покраснение, слезотечение, светобоязнь, отёк век и сильное помутнение зрения.

Специалисты диагностировали язву роговицы левого глаза, а в правом нашли инородное тело в виде тканевой ворсинки, частично покрытое вновь образовавшимися тканями. Подросток рассказал, что в течение трёх месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента отправили в отделение офтальмологии ДКЦ.
«На фоне язвы был высок риск перфорации и расплавления слоёв роговицы. Это могло привести к тяжёлому воспалению и даже слепоте. Мы сразу провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапию. Она включала применение глазных капель, гелей и инъекции антибиотиков. Пациенту быстро стало легче, уменьшились боли, а отёк спал», – рассказала офтальмолог Ксения Тараскова.
Через шесть дней лечения пациента выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит реабилитация. К тому же минимум на полгода придётся отказаться от ношения контактных линз.

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Рабочие отчитались о ходе строительства перехода у одинцовского ЖК «Рублёвский»
09 апреля 2025, 16:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход строят между станциями МЦД-1 Немчиновка и Сколково у жилого комплекса «Рублёвский» Одинцовского городского округа, в настоящее время на объекте началась укрупнительная сборка металлоконструкций башни-схода со стороны ЖК, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Помимо укрупнительной сборки металлоконструкций, на объекте со стороны «Рублёвского», ведётся подготовка территории для устройства свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе, а также переустройство инженерных коммуникаций. Новый пешеходный переход соединит ЖК «Рублевский» и посёлок Новоивановское», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он также рассказал, что в Одинцове ведётся строительство ещё одного надземного пешеходного перехода — между улицами Вокзальная и Баковская. Открыть движение по обоим переходам планируется в конце текущего года.

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Подмосковные дворы от снега убирают более 1 тыс. единиц техники
09 апреля 2025, 15:56

Фото: пресс-служба Минблаго МО

На улицы Подмосковья для уборки придомовых территорий от снега и общественных пространств в течение суток вышло более 1 тыс. единиц подметающей техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Температура воздуха на территории региона варьируется от -3°C до 2°C. Коммунальные службы региона продолжают активно устранять последствия снегопада. В первую очередь очищаются входные группы домов и подъезды к контейнерным площадкам», – рассказали в министерстве.
По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, в течение суток снегопады ожидаются в северо-восточной части Подмосковья. Это Клин, Дмитровский, Волоколамский и Павлово-Посадский городские округа.

Высота снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 11 см.

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В десяти округах Подмосковья привели в порядок дорожные знаки
09 апреля 2025, 15:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На региональных дорогах в десяти округах Московской области восстановили отсутствующие и починили повреждённые знаки, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Знаки отремонтировали, в частности, на Леоновском шоссе в Балашихе, на улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах, на улице Металлургов в Ступине, на улице Ленина в Дзержинском, на улице Текстилей в Ногинске и на улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, в малых населённых пунктах дорожные знаки привели в порядок на улице Молодёжная посёлке Подольской машинно-испытательной станции городского округа Подольск, на Набережной улице в воскресенской деревне Ратмирово, на улице Первомайская в пушкинском посёлке Балсуниха,и на улице Центральная в раменском селе Речицы.

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По ЦКАД в Подмосковье торжественно запустили движение грузовиков-беспилотников
09 апреля 2025, 15:40

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По Центральной кольцевой дороге в Подмосковье стартовало движение беспилотных грузовиков. Старт дал замминистра транспорта России Валентин Иванов.
«Движение беспилотного грузового автомобильного транспорта на ЦКАД разрешаю. Поехали», – сказал на торжественной церемонии Иванов, слова которого приводит ТАСС.
Церемония прошла на 53-м км ЦКАД близ села Софрино. По трассе поехали первые четыре машины: две фуры «КАМАЗ" под названием «Маяк-2» дочернего камазовского автоперевозчика NatCar, и две – компании Navio.

В мероприятии также участвовали замминистра транспорта Андрей Никитин, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, председатель правления госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко и другие представители отрасли.

Как напоминает агентство, впервые грузовые высокоавтоматизированные транспортные средства поехали по трассе М-11 «Нева». Это было в июне 2023 года. Ожидается, что в будущем году движение беспилотников запустят по трассе М-12 «Восток».

Сейчас к перевозкам допущено 67 подобных автомобилей. Планируется, что к концу текущего года автопарк робофур в России вырастет до 100 машин.

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