Сборная Подмосковья взяла пять медалей первенства России по настольному теннису

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, серебряную и две бронзовые награды первенства России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Сразу три награды в личных соревнованиях заработала Есения Широкова. Она первенствовала в парном зачёте вместе со Златой Тереховой из Свердловской области и в смешанном – с Алексеем Самохиным из Оренбургской области. В одиночном разряде Широкова выиграла серебро.
В командном турнире среди юниоров сборная Московской области замкнула призовую тройку. Юниорки из Подмосковья также заняли третье место в командных соревнованиях.
В состав сборной региона вошли Карен Чопурян, Ольгерд Киселёв, Эдгард Киселёв, Есения Широкова, Дарина Апсатарова и Ирина Козеева.
Первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Архангельске с 31 марта по 7 апреля.
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«У меня была неровная игра, но я довольна, что несколько раз за турнир смогла перебороть себя психологически. Мне всегда все матчи намного тяжелее даются психологически, чем физически. Борюсь сама с собой, со своей головой, никак не могу с ней подружиться. Когда успокаиваюсь, перестаю сомневаться, – начинаю попадать. Спасибо огромное моему тренеру Светлане Федосеевой, без неё я бы уже давно ментально сломалась и проиграла. Мы с ней вместе уже 13 лет, с моего трёхлетнего возраста», – поделилась Есения.Фото: пресс-служба Минспорта МО
В командном турнире среди юниоров сборная Московской области замкнула призовую тройку. Юниорки из Подмосковья также заняли третье место в командных соревнованиях.
В состав сборной региона вошли Карен Чопурян, Ольгерд Киселёв, Эдгард Киселёв, Есения Широкова, Дарина Апсатарова и Ирина Козеева.
Первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Архангельске с 31 марта по 7 апреля.
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Лора Луганская