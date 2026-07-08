На стройках и предприятиях Сергиева Посада нашли более 90 нелегалов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в Сергиево-Посадском округе. В результате удалось выявить 92 нарушителей из стран Центральной и Южной Азии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В сферу особого интереса полиции попали строительные площадки, промышленные предприятия и хостелы.
«На 77 человек составили протоколы за нарушение сроков постановки на миграционный учёт и сроков пребывания в стране, на девятерых — за незаконную трудовую деятельность и на шестерых — за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учёт», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей и обязали покинуть Россию.