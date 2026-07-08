В Петербурге окровавленный мужчина ворвался в администрацию района

08 июля 2026, 04:32

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В помещение районной администрации Красносельского района (Санкт-Петербург) вбежал мужчина и потребовал медицинской помощи. 35‑летний петербуржец был в нижнем белье, а из его руки сочилась кровь.