В Петербурге окровавленный мужчина ворвался в администрацию района
В помещение районной администрации Красносельского района (Санкт-Петербург) вбежал мужчина и потребовал медицинской помощи. 35‑летний петербуржец был в нижнем белье, а из его руки сочилась кровь.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», дезориентированный мужчина ошибочно полагал, что попал в больницу. Он утверждал, что стал жертвой ножевого нападения. Сотрудники администрации, застигнутые врасплох этой ситуацией, без промедления вызвали на место полицейских и медиков.
Сам пострадавший не сумел внятно рассказать, как получил травмы и что заставило его оказаться на улице практически без одежды.
Согласно имеющимся данным, мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента и пытаются установить причины произошедшего.
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