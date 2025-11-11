На стройках в Электростали нашли десять нелегальных мигрантов

11 ноября 2025, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели на стройках в подмосковной Электростали. В результате удалось выявить десять нелегалов и организатора незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





В рейде участвовали сотрудники местного отделения полиции и росгавардейцы.





«В результате в отношении десяти приезжих из одной из стран Средней Азии составили 15 протоколов о правонарушениях: десять — за незаконную трудовую деятельность на территории России и пять — за нарушение правил пребывания в стране», — говорится в сообщении.